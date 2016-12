Ben Affleck: „Sie ist die tollste Mutter der Welt“

Mittwoch, 14. Dezember 2016, 21:49 Uhr

Hollywoodstar Ben Affleck (44) hat in einem ‚New York Times’-Interview über Noch-Gattin Jennifer Garner (44) geschwärmt. In einer ‚TimesTalks’-Ausgabe erklärte der Schauspieler, der mit seiner Frau seit 18 Monaten getrennt ist.

„Sie ist die tollste Mutter der Welt.“ Zudem verkündete der ‚Batman’-Darsteller, dass seine drei Kinder (Samuel, 4, Violet, 11 und Seraphina, 7) seine größten Errungenschaften in seinem Leben sind. Der Oscar-Gewinner verriet: „Es ist eine Freude, mit ihnen zusammen zu sein. Ich glaube, dass der Sinn des Lebens ist, gute Leute aus ihnen zu machen.“ Laut Medienberichten soll der Schauspieler trotz Trennung des Paares im letzten Jahr angeblich immer noch im Familienanwesen wohnen. In früheren Interviews wurde der 44-Jährige zudem ebenfalls nicht müde, die tollen Mama-Fähigkeiten seiner Noch-Gattin hervorzuheben.

Im März erklärte er gegenüber ‚E! Online’: „Sie ist eine Superheldinnen-Mutter. […] ich schätze mich wirklich glücklich, sie als Partnerin an meiner Seite zu haben, mit der ich die Kinder aufziehe. Wir geben unser Bestes. Sie stehen bei uns an erster Stelle […],“ Auch Jennifer Garner hatte in Interviews betont, dass beide nach ihrer Trennung noch immer „richtig gute Freunde“ wären. Gegenüber der ‚Vanity Fair’ verriet sie im März: „Es war eine richtige Ehe. Es war nicht für die Kameras. Und es war für mich höchste Priorität, in dieser Ehe zu bleiben. Und es hat nicht geklappt.“ Sie hätte sich dann wegen der schmerzvollen Kommentare auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Ihr Noch-Gatte habe ihr schließlich vorgeworfen, dass ihr alles egal wäre, worauf sie antwortete: „Nein, es ist gerade das Gegenteil. Es tut mir so sehr weh und mir macht es sehr viel aus.“ Ob das einstige Hollywood-Traumpaar eine Scheidung in der Zukunft tatsächlich durchziehen möchte, ist bisher noch unklar…(CS)