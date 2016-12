"Fast & Furious 8" mit 139 Mio. Klicks in 24 Stunden: Weltrekord!

Mittwoch, 14. Dezember 2016, 14:22 Uhr

„Fast & Furious 8“ bricht aus dem Stand heraus Rekorde: Der erste Trailer zum achten Teil des fulminanten Action-Franchises erreichte innerhalb von nur 24 Stunden auf sämtlichen Kanälen weltweit 139 Millionen Views. Das ist ein neuer Weltrekord.

Foto: Universal Pictures

Der Vorgänger ‚Fast & Furious 7‘ war der Film, der schneller als jeder andere über die Ziellinie von weltweit 1 Milliarde Dollar Umsatz bretterte. Im Fahrtwind dieses Superhits folgt in exakt vier Monaten das neueste Kapitel in einer der beliebtesten und langlebigsten Kinoreihen aller Zeiten. Im aktuellen Teil der Fast & Furious-Saga von Universal Pictures tritt Vin Diesel einmal mehr an die Spitze der bewährten Pistenpiloten – der Start folgt am 13. April 2017. Die Produktion liegt erneut in den bewährten Händen von Neal H. Moritz und Vin Diesel.