Justin Bieber: Jogging mit dieser 17-Jährigen

Mittwoch, 14. Dezember 2016, 13:18 Uhr

Justin Bieber hat womöglich eine neue Spielgefährtin. Der Sänger hatte zuletzt eine kurze – aber unbestätigte – Affäre mit Sofia Richie, dann war schnell alles aus. Nun wurde er beim Joggen mit der Musikerin Madison Beer gesehen, die gerade einmal 17 Jahre jung ist.

Foto: Michael Wright/WENN.com

Vor wenigen Tagen erklärte der Mädchenschwarm noch in der ‚Ellen DeGeneres‘-Show, dass er ja gar nicht auf der Suche nach einer neuen Frau an seiner Seite sei. In ihrem heißen Jogger-Outfit allerdings könnte es für Biebs schwer gewesen sein, zu widerstehen. Die ‚Daily Mail‘ berichtete nun, dass er die junge Nachwuchssängerin bereits länger kennt und beruflich unterstützt. Die Sängerin soll beim selben Label unter Vertrag stehen wie Bieber.

In Ellens Show erklärte er noch: „Ich date niemanden. Single. Ich schaue mich auch nicht um.“ Auf die Frage der 58-jährigen Talkmasterin, ob er jemals Dating-Apps wie ‚Tinder‘ benutzt habe, antwortete der 22-jährige Sänger mit einem entschiedenen ‚Nein‘. Er sei überhaupt nicht interessiert an derlei Dingen. Stattdessen bringe er lieber seinen Hund Todd mit, wenn er sich auf Tournee mal wieder einsam fühle. (Bang)