Metallica: Jetzt das neue Album in der Vinyl-Version gewinnen!

Das achte Nummer-eins-Album, fast 800 platzierte Wochen und der erfolgreichste Start des Jahres: Mit ihrem neusten Album „Hardwired… To Self-Destruct“ gelang Metallica mal wieder weltweit der Sprung an die Spitze der Charts.

Das neue Werk stieg konsequentwrweise direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts ein, die auf den Erfolgen aus den Verkaufs-Kanälen „Physisch“, „Downloads“ und „Streaming“ basieren. Zudem gab es einen Rekord für die Herrschaften um James Hetfield zu vermelden: 2016 wurde bis dato kein anderes Album in Deutschland in der ersten Woche nach Veröffentlichung so oft verkauft wie „Hardwired… To Self-Destruct“.

Darüber hinaus erreichte die Band damit in 59 Ländern auf Anhieb Platz 1 der iTunes-Charts, in 100 Ländern die Top 3.

