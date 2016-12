Wotan Wilke Möhring: Weihnachten mit der Ex

Mittwoch, 14. Dezember 2016, 9:37 Uhr

Wotan Wilke Möhring (49) plauderte jetzt über seine neue Freundin Cosima Lohse (30) und dass er als mehrfacher Familienvater Heiligabend in diesem Jahr nicht mit ihr verbringen werde.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

In der aktuellen Ausgabe der Illustrierten ‚Gala‘ sagte der frischgebackene „‚GQ‘-Mann des Jahres“: „Cosima hat von Anfang an etwas hinterlassen, das ich nicht vergessen konnte. (…) Sie hat mich im besten Sinne in Brand gesetzt.“ Heiligabend werde er mit seinen drei Kindern Henriette Marie (8), Karl Michel (5) und Mia-Josephine (4), sowie Ex-Partnerin Anna Theis verbringen: „Es gibt einen Tannenbaum und echte Kerzen – wie es sich gehört. Und ich hoffe, dass meine Kinder dieses Jahr etwas vortragen.“





Der „Tatort“-Ermittler und „Old Shatterhand“-Darsteller bekennt sich dazu, ein Fan von Weihnachtsritualen zu sein: Neben einem Buch für jedes Kind gebe es außerdem ein sogenanntes Tier-Weihnachten: „Das hat mein Vater schon mit uns gemacht. Wir gehen gemeinsam in den Wald, nehmen Nüsse mit und legen sie in die Gebüsche. Wir denken dann an die Tiere und an alle, die nicht Weihnachten feiern. Am nächsten Morgen schauen wir, was weggegessen wurde. So kommen die Kinder an die frische Luft und lernen, dass es nicht nur um Geschenke geht.“

Wilke Möhring wird am 25., 27. und 29. Dezember im RTL-Dreiteiler „Winnetou“ zu sehen sein.