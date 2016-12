Daniel Brühl ist erstmals Vater geworden

Donnerstag, 15. Dezember 2016, 17:50 Uhr

Daniel Brühl ist zum ersten Mal Vater geworden. Laut dem Illustrierter ‚Bunte‘ begrüßten er und seine Freundin Felicitas bereits im Oktober den kleinen Anton. Im August hatte sich der Schauspieler bereits mit seiner hochschwangeren Freundin in Berlin gezeigt und bestätigt, dass er Vater werde.

Der Hollywood-Schauspieler und die Psychologin sind seit 2010 ein Paar. Mit dem neuesten süßen Zuwachs ist das Familienglück der beiden also perfekt. Doch nicht nur privat, sondern auch beruflich läuft es für den 38-Jährigen mehr als gut derzeit, so ergatterte er eine Rolle in der Serie ‚The Alienist‘. Darin spielt er einen Kriminalpsychologen, der in den 80er Jahren versucht, einen Serienkiller zu fassen, der hauptsächlich Prostituierte umbringt. Anfang nächsten Jahres sollen die Dreharbeiten bereits beginnen.

Zudem ist Brühl Betreiber eines Tapas-Restaurants in Berlin. Das nennt man wohl ein gelungenes Jahr 2016! Doch wie man den beliebten Star so kennt, legt er 2017 noch einmal eine ordentliche Schippe drauf… Die Fans dürfen also mehr als gespannt sein!