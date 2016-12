"How I Met Your Mother": Ableger kommt

Donnerstag, 15. Dezember 2016, 17:03 Uhr

In „How I Met Your Mother“ erzählt ein Vater seinen Kindern, wie er ihre Mutter kennenlernte. Für einen geplanten Spin-off gibt es jetzt einen Perspektivwechsel.

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

Erst Mutter, dann Vater: Die US-Erfolgsserie „How I Met Your Mother“ soll einen Ableger bekommen. Ein Team von Schreibern sei gerade dabei, „How I Met Your Father“ zu entwickeln, berichtete der „Hollywood Reporter“. Der Ableger, dessen Startdatum noch nicht feststeht, soll mit neuen Darstellern gedreht werden. „How I Met Your Mother“ lief zwischen 2005 und 2014 erfolgreich auf dem US-Sender CBS. In Deutschland ist die Sitcom bei ProSieben zu sehen.

Übrigens: Josh Radnor (siehe Foto) spielt in „How I Met Your Mother“ den Vater, der seinen Kindern viel zu erzählen hat. Im Spin-off ist er aber nicht mehr dabei.