Kevin Großkreutz: Vaterfreuden!

Donnerstag, 15. Dezember 2016, 14:47 Uhr

Es läuft wieder bei Stuttgarts Fußballprofi Kevin Großkreutz: Er ist stolzer Papa eines kleinen Mädchens geworden – und seine Mannschaft steht wieder auf einem Aufstiegsplatz.

Foto: Christoph Schmidt

Der 28-Jährige hat seiner Vaterfreude auf Twitter und Instagram freien Lauf gelassen: Der Weltmeister postete am Mittwochabend ein Foto von einem Herzen, in dem das Geburtsdatum seiner gerade geborenen Tochter geschrieben steht. Demnach kam die kleine Leonie um 19.06 Uhr mit einem Körpergewicht von 3100 Gramm zur Welt – in Dortmund, ganz wie der Papa.

Kurz zuvor hatte der 28-Jährige geschrieben: „Auf dem Weg nach Dortmund. Der Fisch kann jeden Moment Vater werden“, so der Spieler des Zweitligisten VfB Stuttgart, dessen Spitzname Fisch ist, darunter ein Bild seiner Zugverbindung. Als Ankunftszeit war dort allerdings 20.21 Uhr angegeben.

Sein Verein gratulierte via Twitter: „Wir wünschen der jungen Familie alles Gute.“ Man wolle den Mitgliedsantrag für das Mädchen gleich ausfüllen, hieß es vom VfB augenzwinkernd weiter. Der frühere Nationalspieler hatte die Schwangerschaft seiner Freundin im Mai bekanntgemacht – fünf Tage bevor der VfB in die 2. Bundesliga abstieg. Inzwischen steht der frischgebackene Papa mit Stuttgart auf einem Aufstiegsplatz. (dpa)