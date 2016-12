Lindsay Lohan wieder frisch verliebt?

Donnerstag, 15. Dezember 2016, 12:50 Uhr

Lindsay Lohan ist verliebt in Dubai. Die gebeutelte Schauspielerin, die im Sommer ihre Verlobung gelöst hatte und einen Finger bei einem Yacht-Ausflug verlor, soll wieder einen Neuen haben.

Foto: Papadakis Press/WENN.com

Laut ‚Page Six‘ wurde sie beim Turteln und Händchenhalten mit einem „großen, dunkelhaarigen und gutaussehenden“ Mann gesehen. Die beiden hätten sich mit Freunden in der ‚Iris Lounge‘ im Finanz-Distrikt der glamourösen Stadt niedergelassen. „Sie hatte ein paar Drinks mit ihm und einer Gruppe Freunde. Sie haben auch miteinander getanzt“, so ein Insider. Angeblich habe sie sich total gut benommen. Zuletzt wurden Gerüchte laut, sie könne ihre Miete nicht mehr bezahlen und sei komplett pleite: „Lindsay ist ein absolutes Wrack. Sie hat im wahrsten Sinne des Wortes all ihr Geld aus dem Fenster geworfen und hat sich damit abgefunden, dass sie für bankrott erklärt wird. Die ganze Situation ist unglaublich traurig.“

Ihr Portemonnaie scheint leer zu sein und sie soll die Miete ihres edlen Apartments in London nicht mehr zahlen können. Deshalb hat ihr Vermieter nun Anwälte damit beauftragt, Lohan aufzufordern, die Mietschulden in Höhe von 87.000 Euro zu bezahlen. Mittlerweile soll sie in einem Londoner Hotel wohnen. (Bang)