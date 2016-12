Rita Ora will sich Harry Styles krallen

Donnerstag, 15. Dezember 2016, 20:49 Uhr

Rita Ora will unbedingt mit Harry Styles zusammenarbeiten. Die 26-Jährige, die letztes Jahr noch Jurorin bei der britischen Ausgabe von ‚The X Factor‘ war, hat verraten, dass es nur eine Person gäbe, mit der sie zusammen ins Studio gehen würde und das sei Harry Styles.

Der ‚One Direction‘-Hottie hat kürzlich angefangen, an einer Solo-Musik- und Schauspielkarriere zu arbeiten. Die Sängerin sagte gegenüber ‚The Sun Online‘: „Ich glaube, alle ‚One Direction‘-Jungs machen Solo-Projekte. Und mit Harry würde ich so gerne zusammenarbeiten. Ich liebe ihn. In letzter Zeit habe ich nur an meinen eigenen Songs gearbeitet und nicht viel über andere nachgedacht. Das klingt vielleicht egoistisch, aber man weiß ja nie. Wenn die Aufnahmen fertig sind, könnte ich mir das vorstellen.“ Die Blondine freue sich allerdings schon sehr auf ihr neues Album und darauf, ihre Songs im Radio zu hören. „Da werde ich emotional. Ich kann es auch kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen.“

Ihre neue Musik sei von realen Gegebenheiten und Geschichten, die die Leute hören wollen, inspiriert. „Erwartet reale Lyrics über reale Dinge, von denen ich denke, dass die Leute wollen, dass ich darüber spreche. Es ist sehr songbasiert und ich habe alles in London gemacht.“