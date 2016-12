Zayn Malik: Heißer Einblick in sein Sexleben mit Gigi Hadid

Donnerstag, 15. Dezember 2016, 12:30 Uhr

Zayn Malik hat angedeutet, dass es zwischen ihm und Gigi Hadid ziemlich heiß im Bett hergeht. Der Sänger hat sich vor kurzem mit Taylor Swift zusammengetan, um einen Track für den neuen Film ‚Fifty Shades – Gefährliche Liebe‘ zu produzieren.

Foto: Will Alexander/WENN.com

Doch offenbar verbindet ihn mit der Erotik-Reihe noch viel mehr als nur der Soundtrack. Bei einem Interview mit dem US-Radiosender ‚Sirius XM‘ wurde der Ex-‚One Direction‘-Star gefragt, ob er den ersten Film gesehen oder die Bestsellerromane von E. L. James gelesen habe. Als der ‚Like I Would‘-Hitmacher verneinte, zog ihn der Moderator mit der Aussage auf, dass er „den Film leben würde“. Daraufhin brach der Künstler in Lachen aus und erwiderte kurz und bündig: „Das gefällt mir.“ Oh, là, là! Das klingt ja wirklich ganz danach, als ob Zayn und Gigi ihr ganz eigenes ‚Shades of Grey‘ im Schlafzimmer veranstalten würden!

Foto: Gigi Hadid macht hier ganz nackt Werbung für Schuhe

Aber eigentlich kein Wunder: Schließlich gibt das Video zu Zayns Single ‚Pillowtalk‘ ja bereits einen äußerst intimen Einblick, wie heiß das Bettgeflüster der beiden Stars wirklich aussieht… Nach Angaben des Briten habe er damals sofort gewusst, dass er der schönen Blondine näher kommen wollte: „Ich habe sie einfach gefragt, es war ziemlich direkt. Ich habe sie einfach gefragt, ob sie auf ein Date will.“ Schmunzelnd erklärt der 23-Jährige „Ein Gentleman gibt nie alle Details preis. Aber wir haben uns getroffen und geredet und sind auf ein Date gegangen.“ Der Rest bleibt ganz der Fantasie der Fans überlassen…