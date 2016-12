Ashlee Simpson: Neue Musik mit ihrem Mann Evan Ross

Freitag, 16. Dezember 2016, 10:42 Uhr

Ashlee Simpson arbeitet mit ihrem Ehemann Evan Ross, Sohn von Motown-Ikone Diana Ross, an neuer Musik. Die 32-jährige Schönheit hat verraten, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Evan, mit dem sie seit zwei Jahren verheiratet ist, aktuell im Aufnahmestudio steht, um an einem Album zu arbeiten.

So verkündete die Schwester von Jessica Simpson stolz: „Wir arbeiten zusammen an einem Album. Also, im nächsten Jahr wird es passieren! Es hat wirklich Spaß gemacht, zusammen zu arbeiten.“ Und Ashley, die die 16 Monate alte Tochter Jagger mit ihrem Ehemann, den sie im Jahr 2013 erstmals traf, erzählte dem ‚Us Weekly’: „This way we can tour together! I’m definitely excited. I love working with my husband.“ Aber auch Evan sei begeistert von der Zusammenarbeit und sehe besonders die Vorteile darin: „Wenn du getrennt voneinander arbeitest, kannst du nicht miteinander abhängen. Deshalb funktioniert das hier so gut.“

Ashlee, die ebenfalls den achtjährigen Sohn Bronx mit ihrem Ex-Mann Pete Wentz hat, bestätigte ebenfalls, dass sie auch bald an einem Solo-Album in der nicht weit entfernten Zukunft arbeiten wird: „Wir machen dieses Album jetzt zusammen und danach teilen wir uns wieder auf und machen unser eigenes Ding.“ Obwohl Ashley ihre letzte Solo-Platte ‚Bittersweet World’ vor acht Jahren veröffentlicht hatte, stellt Evan klar, dass die junge Mutter nie die Leidenschaft an der Musik verloren hat: „Ich glaube nicht, dass sie jemals richtig aufgehört hat. Musik ist etwas, das uns beiden sehr wichtig ist. Deshalb werden wir unser gemeinsames Album veröffentlichen und danach macht sie sich an ihr eigenes.“