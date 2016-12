Best Dress of the Day (425): Marion Cotillard zeigt sich glamourös

Freitag, 16. Dezember 2016, 21:10 Uhr

Bei der Premiere ihres neuesten Films „Assassin’s Creed“ am Dienstagabend in New York präsentierte sich Schauspielerin Marion Cotillard in einem glamourösen Diven-Look auf dem dunkelroten Teppich.

Foto: Dan Jackman/WENN.com

Marion Cotillard in Andrew GN

Die 41-Jährige zeigte sich in einer schwarzen, bodenlangen Robe mit edler Schleppe des Designers Andrew GN. Hingucker ihres damenhaften Outfits war ein luxuriöses Cape aus royalblauem Taft, verziert mit Blättern und schwarzen Perlen. Das elegante Trendteil wurde mit einem Samtband zugebunden und bestach außerdem mit einem schicken Fellkragen.

Marion zeigt hier, dass das Cape und auch der Poncho im Winter für einen wahren Glamour-Moment sorgen können. Es überzeugt mit Extravaganz und ist eine raffinierte Alternative für Mantel und Co. und verleiht jedem Look, ob sportlich oder elegant, das gewisse „Etwas“.

Zu ihrem edlen Ensemble wählte die „Allied“-Darstellerin klassische, schwarze Pumps und silberne Ohrringe. Mit einem bordeauxroten Lippenstift setze die schöne Französin einen gekonnten, farblichen Akzent. (HA)