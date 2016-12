Ciara: Schwanger mit Zwillingen?

Freitag, 16. Dezember 2016, 8:45 Uhr

Ciara soll mit Zwillingen schwanger sein. Im Oktober teilte die Sängerin auf ihrer Instagram-Seite offiziell mit, dass sie und ihr Ehemann Russell Wilson ihr erstes Kind erwarten.

Die 31-Jährige hat bereits Sohn Future Zahir Wilburn mit ihrem Ex-Freund, dem Rapper Future. Das Geschlecht ihres zweiten Kindes wollte die ‚I Bet’-Interpretin allerdings noch nicht verraten: „Ich bin ganz aufgeregt. Wir haben uns schon für einen Namen für unser Baby entschieden, aber werden ihn noch nicht verraten.“ Nun scheint es mittlerweile aber nicht mehr so, dass Ciara nur ein Kind, sondern gleich Zwillinge bekommen wird! Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto von kleinen ‚Nike’-Schuhen und schrieb dazu: „Wie niedlich sind die denn bitte?! Das erste Paar Schuhe von unseren neuen Kleinen – von ihrem Papa höchstpersönlich entworfen.“

Laut ‚InTouch’ hätten Fans den kleinen Hinweis gleich entschlüsselt und eifrig in den Kommentaren diskutiert, was an der großen Neuigkeit dran sein könnte. Auch für ihren zweijährigen Future sei es aktuell eine aufregende Zeit, wie die werdende Zweifach- oder Dreifach-Mama ‚Entertainment Tonight’ erzählte: „Future streichelt meinen Bauch und sagt ‚Hi Baby, ich liebe dich‘. Wenn er ein Baby sieht, schaut er mich an und sagt ‚Mama Baby‘ und versucht, meinen Pulli hochzuschieben.“ Noch hat das Paar das Gerücht nicht bestätigt und das Geschlecht immer noch nicht verraten. Aber spätestens nach der Geburt sollte die Nachricht von der kleinen Familie verkündet werden.