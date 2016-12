Dschungelcamp 2017: Ziehen auch Markus Majowski und Nicole Mieth ein?

Freitag, 16. Dezember 2016, 8:52 Uhr

Willkommen im TV-Tal der Bedeutungslosen: Markus Majowski und Nicole Mieth sind angeblich die „letzten zwei“ bekannt gewordenen Dschungelcamp-Bewohner für die Staffel 2017.

Erst vor wenigen Wochen wurde der blonde Hollywood-Star Natassja Kinski für die ‚RTL’-Promi-Show genannt. Wie berichtet, wurden nur wenige Tage zuvor auch der Mallorca-Auswanderer Jens Büchner und die ‚Vox‘-Maklerin Hanka Rackwitz als Teilnehmerin erklärt. Nun soll das Camp bereits komplett sein! Wie die ‚Bild’-Zeitung berichtet, sollen nämlich die letzten zwei Bewohner des Dschungels feststehen: Aber Januar soll Comedian Markus Majowski in den Dschungel geschickt werden. Der Schauspieler wurde zunächst als ‚T.Neumann’ in Werbespots der Telekom (siehe unten) bekannt, bevor er später in der Serie ‚Die Dreisten Drei’ und dem Spielfilm ‚7 Zwerge – Männer allein im Wald’ zu sehen war. In der letzten Zeit wurde es um den Komiker allerdings relativ still in den Medien.

Foto: Uta Konopka/WENN.com

Das könnte nun auch der Grund für seinen Einzug in das RTL-Pritschenlager sein. In der Vergangenheit hatte der Schauspieler allerdings medientechnisch mit Schlagzeilen vorgesorgt: So hatte er sich 2013 in seiner Biografie als bisexuell geoutet und seine Drogen- und Alkoholsucht öffentlich gemacht. Neben Majowski kommt nun jedoch auch noch eine weitere Frau mit ins Boot.

Auch die 26-jährige Schauspielerin Nicole Mieth, die von 2011 bis 2015 für ‚Verbotene Liebe’ als Kim von Lahnstein vor der Kamera stand, könnte sich den Kakerlaken und Krokodilen tollkühn stellen.

Mittlerweile dürfte auch für die Zuschauer des Fernseh-Formats feststellen: Die Macher von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!’ lassen sich nicht lumpen und haben auch für 2017 wieder ordentlich Promis für die neue Staffel herausgesucht. Neben Majowski, Mieth und Kinski sollen ab dem 13. Januar auch Thomas Häßler, Gina-Lisa Lohfink, Florian Wess, Marc Terenzi, Alexander „Honey“ Keen, Sarah Joelle Jahnel, und Fräulein Menke auf den ungemütlichen Pritschen 24 Stunden am Tag zu sehen sein. Alle diese Namen sind von RTL bisher nicht bestätigt worden.