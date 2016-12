"Dunkirk" mit Tom Hardy und Harry Styles: Deutscher Trailer

Freitag, 16. Dezember 2016, 9:13 Uhr

Das Kriegsdrama „Dunkirk“ wird jetzt schon als „Der Soldat James Ryan“ der 2010er Jahre gehandelt. In seinem neuen Film erzählt Starregisseur Christopher Nolan die Geschichte der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen, in der 1940 bei Kämpfen zwischen der deutschen Armee und den Alliierten, Zehntausende von Menschen starben.

Foto: Paul Jacobs/WENN.com

Nolan verfilmte die schreckliche Schlacht mit Tom Hardy (39), Cillian Murphy (40) und „One Direction“-Sänger Harry Styles (22) in den Hauptrollen. Nolan gehört zu den wichtigsten Filmemachern in Hollywood. Er führte Regie bei gefeierten Blockbustern wie „Inception“ und „Interstellar“. Kein Wunder also, dass der Trailer zu seinem neusten Werk „Dunkirk“ seit Monaten sehnlichst erwartet wird. Zuvor gab es nur einen Kurzen Teaser. Der Trailer ist noch viel schonungsloser als erwartet.

Auch wenn man in dem zweiminütigen Trailer nicht viel von der eigentlichen Handlung sieht, von der Stimmung des Films schwingt schon einiges mit. Es geht um die Schlacht um Dünkirchen, in der für zwei Monate, 300.000 britische und französische Soldaten von der deutschen Wehrmacht eingekesselt wurden. In der Operation „Dynamo“ versuchte die Militärführung die Soldaten mithilfe von 800 Booten zu evakuieren. Bis die Wehrmacht die Stadt einnahm, waren schon zehntausende Menschen auf beiden Seiten gefallen. In dem Trailer wird vor allem die reine Hoffnung zu Überleben thematisiert.

In den Hauptrollen wird man unter anderem Hollywoods neuen Badboy, den Briten Tom Hardy und den irischen Star Cillian Murphy sehen. Und natürlich lieferte Popstar Harry Styles hier sein Filmdebüt ab. Der Ex-One Direction-Sänger wurde von Christopher Nolan bereits mit Lob überschüttet. Ab dem 27.Juli läuft das Drama in den Kino, dann können die Fans selber bewerten, wie sich Harry Styles geschlagen hat.