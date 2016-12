Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds in "Life": Erste Bilder

Freitag, 16. Dezember 2016, 12:39 Uhr

Die ersten Bilder von Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds und Rebecca Ferguson aus Daniel Espinosas faszinierendem Sci-Fi-Thriller ‚Life‘ wecken die Vorfreude auf eine atemberaubend spannende Expedition an die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft.

Foto: SonyPictures

Die sechsköpfige Crew einer internationalen Raumstation steht kurz vor einer der wichtigsten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte: dem ersten Beweis extraterrestrischen Lebens auf dem Mars. Als die Crew ihre Forschungen beginnt und die Methoden unerwartete Konsequenzen offenbaren, stellt sich plötzlich heraus, dass die Lebensform weit intelligenter ist als jemals erwartet… Jetzt gibt es die ersten Bilder! Kinostart ist am 31. März!

Regisseur Daniel Espinosa („Kind 44“, „Safe House“) hat für seinen Sci-Fi-Thriller ‚Life‘ zwei absolute Hollywood-Hochkaräter versammelt: Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds. An ihrer Seite spielt die schwedische Senkrechtstarterin Rebecca Ferguson („Girl on the Train“, „Mission Impossible – Rogue Nation“). Das Drehbuch stammt vom erfolgreichen „Deadpool“-Autorenduo Paul Wernick und Rhett Reese, hinter der Kamera stand Seamus McGarvey („The Avengers“, Oscar-nominiert für „Atonement“), das Kostümdesign entwarf Oscar-Gewinnerin Jenny Beaven („Mad Max: Fury Road“).