Luke Mockridge: Großer Jahresrückblick mit jeder Menge Promis

Freitag, 16. Dezember 2016, 17:47 Uhr

Die Weihnachtsgeschichte als Musical, Doku-Soap oder á la Rosamunde Pilcher? Stille Nacht, fröhliche Nacht! Luke Mockridge inszeniert das Krippenspiel in seinem Jahresrückblick „LUKE! Das Jahr und ich“ am Freitag, 16. Dezember, um 20:15 Uhr, in SAT.1 neu – in verschiedenen Genres, mit prominenter Besetzung.

v.l.n.r. Dennis aus Hürth (Martin Klemptnow), Rae Garvey, Sasha, Joyce, Atze, Abdelkarim, Fabian Hambüchen, Faisal Kawusi, Ross Antony, Luke Mockridge. Foto: SAT.1/Steffen Z. Wolff

Olympia-Sieger Fabian Hambüchen ist das Jesuskind in der Krippe, behütet von seinen Eltern Joseph (Luke) und Maria (Joyce Ilg). In weiteren Rollen: die Sänger Rea Garvey (Hirte), Sasha (Hirte) und Ross Antony (Engel) sowie die Comedians Atze Schröder (Liebestempel-Besitzer), Faisal Kawusi (Hl. Zwei Könige) und Abdelkarim (Hl. Zwei Könige). Vorleser ist Dennis aus Hürth (Martin Klemptnow).

Als Gast erwartet Luke Turn-Ass Fabian Hambüchen. Foto: SAT.1/Willi Weber

Von Olympia bis Trump: SAT.1 befördert Luke Mockridge mit „LUKE! Das Jahr und ich“ zum ersten Mal in die Prime Time. Zur besten Sendezeit kommentiert das Entertainment-Multitalent in Einspielern, Studioaktionen und mit seinen Gästen wichtige Ereignisse des Jahres. Neben seinem Krippenspiel-Ensemble begrüßt er „The Voice of Germany“-Coach Yvonne Catterfeld, Unterhaltungskünstler Helge Schneider und Schlagzeuger Pete York. Die Heavytones feiern nach einem Jahr ihr Show-Comeback als Studioband.