Taylor Swift und Zayn Malik: Neues "Fifty Shades"-Lyric-Video

Freitag, 16. Dezember 2016, 14:46 Uhr

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich die Popstars Taylor Swift (27) und Zayn Malik (23) überraschend für eine Kollaboration zusammengetan haben. Und die hat es wahrlich in sich. Der Song mit dem Titel ‚I Don’t Wanna Live Forever’ ist nämlich Teil des Soundtracks zu ‚Fifty Shades Darker’ (deutsch: ‚Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe’).

Foto: Universal Pictures

Das Sequel zum von vielen mit Spannung erwarteten Erotikstreifen kommt am 9. Februar 2017 in die deutschen Kinos, also erneut ganz nah zum Valentinstag hin. Gerade wurde ein neues Lyric-Video des Song-Duetts veröffentlicht. In einem weiteren, offenbar von einem Fan bearbeiteten Clip gibt es einige heiße Szenen – einschließlich Maskenball-Auftritt – im Film beinhaltet. Da geht es dann zwischen Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan, 34) und seiner Gespielin Anastasia Steele (Dakota Johnson, 27) u.a. in einer Dusche so richtig zur Sache.

Zayn Malik verriet erst vor Kurzem, dass seine Freundin, Model Gigi Hadid (21) geholfen habe, das Duett mit Taylor Swift einzufädeln.

In einem Interview bei ‚Elvis Duran and the Morning Show’ am Dienstag (13. Dezember) erklärte er: „Das Interessante ist, dass sie mit Gi befreundet ist, daher hat sie auch schon Kontakt gesucht, nachdem sie den Song gehört hatte […].“ Und er ergänzte: „Sie sagte mir, dass sie das Lied mag und ich hatte bereits im Hinterkopf, dass sie es mochte. Also habe ich sie gefragt, ob sie mit drauf sein möchte und das ging für sie klar.“ Letzten Donnerstag wurde der Track auf iTunes veröffentlicht, wobei er innerhalb nur einer Stunde auf die Nummer Eins der Download-Charts schoss. Die Kollaboration der Musikstars scheint also ein voller Erfolg zu sein. Kein Wunder, wenn „zwei der hellsten Sterne am [derzeitigen] Pophimmel“ daran beteiligt sind, wie die Beschreibung zum Song aussagt…(CS)