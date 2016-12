Domian: Hier nimmt er nach 21 Jahren seinen Hut (und Hirsch)

Samstag, 17. Dezember 2016, 12:16 Uhr

Domian verabschiedet sich von seinen Fans. Mit persönlichen Worten verabschiedete sich der beliebte Nachttalker von seinen Zuschauern. In seiner letzten Sendung tat er nichts anderes als all die Jahre davor: aufmerksam zuhören.

Foto: WDR/Klaus Görgen

Nach 21 Jahren als „Kummerkasten der Nation“ hat sich WDR-Nachttalker Jürgen Domian von seinem Publikum verabschiedet. Die letzte „Domian“-Sendung in der Nacht zum Samstag solle „relativ normal sein“, kündigte der Moderator zu Beginn an. Und so sprach der 58-Jährige unter anderem mit einer Frau, die ständig Angst hat, nicht rechtzeitig zur Toilette zu kommen, und mit einer Anruferin, deren Lebensgefährte kürzlich gestorben ist.

Foto: WDR/Klaus Görgen

Zum Schluss wandte sich der Moderator noch einmal mit persönlichen Worten an seine Zuhörer und Zuschauer: „Die Zeit mit Euch war groß. Was ich gelernt habe in all den Jahren, das ist Demut.“