Sexy Video: Chrissy Teigen turnt ihre Fans an

Samstag, 17. Dezember 2016, 9:50 Uhr

Chrissy Teigen zeigt sich äußerst sexy im Sportdress. Im neuen Video des schon fast kultigen ‚Love‘-Adventskalenders trägt die Beauty hautenge Turnklamotten, während sie Übungen macht und gleichzeitig einen Hotdog isst.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Als schöne weihnachtliche Überraschung präsentiert das Model seine beeindruckenden Kurven hinter dem 16. Türchen des Video-Kalenders. Die Amerikanerin ist das neueste Mitglied in der Gruppe an Stars, die an der ‚Love Advent‘-Kampagne teilnehmen. Der heiße, einminütige Clip beginnt mit einer Stimme, die im Stil eines billig gedrehten Fitnessvideos spricht und zeigt Chrissy, wie sie ihren wunderbar gebräunten Körper zur Schau stellt. Der Star dehnt sich und springt im Rhythmus der Retromusik, als ob er an einem Fitnesskurs teilnehmen würde. Das Model vollführt die einzelnen Übungen mit sichtlicher Leichtigkeit und als Belohnung leistet sich es zwischendurch beispielsweise Pommes oder einen Hotdog.

Im Video trägt die 31-Jährige weit ausgeschnittene Fitnesskleidung, die an die 80er erinnert. Der ganze Look wird mit weißen Beinwärmern, einem roten Haarband und roten Pulswärmern abgerundet. Das Highlight des Outfits ist jedoch ihr türkiser Turnanzug, der wenig Freiraum für Fantasie lässt, zeigt er doch schon sehr offenkundig, was die Schönheit zu bieten hat. Besonders ihre atemberaubend langen Beine und ihre Dekolleté werden wunderbar betont.