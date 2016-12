Ashton Kutcher und Mila Kunis: Kommt bald das nächste Kind?

Sonntag, 18. Dezember 2016, 12:20 Uhr

Ashton Kutcher und Mila Kunis haben angeblich noch nicht mit ihrer Familienplanung abgeschlossen. Gerade erst wurde das Ehepaar zum zweiten Mal Eltern. Töchterchen Wyatt (2) bekam mit dem kleinen Wonneproppen Dimitri ein süßes kleines Geschwisterchen.

Doch die beiden Schauspieler können anscheinend gar nicht genug vom Kinder kriegen bekommen. Ein angeblicher „Insider“ plauderte gegenüber der Seite ‚HollywoodLife.com‘, deren Inhalte zum Großteil aus Spekulationen statt aus Fakten besteht, aus: “Ashton und Mila sind noch nicht fertig, was das Babymachen betrifft. Sie ist erpicht darauf, früher damit zu beginnen, als Ashton selbst vielleicht dafür bereit ist. Sie wollen eine große Familie und sie denkt, je früher, desto besser. So gerne sie auch schauspielert: Sie hat kein Problem damit, nur Voiceover-Arbeit zu tun, um stattdessen mehr Zehr zu haben, um ihre Familie zu vergrößern. Also seid nicht überrascht, wenn sie wieder schwanger wird.“

Der ‚Two and a Half Men‘-Star und die ‚Black Swan‘-Darstellerin sind seit 2012 zusammen und haben 2015 den Schritt vor den Traualtar gewagt. Angesprochen auf die Frage, wie es ist, eine werdende Mutter zu sein, antwortete Mila vor kurzem laut ‚The Sunshine Coast Daily‘: „Es hat alles verändert. Ich habe eine interessante Art von Selbstbewusstsein bekommen. Meine Prioritäten haben sich gewandelt und ich glaube, ich bin unglaublich selbstlos geworden. Ich weiß, dass ich ein Kind kriegen werde, das aus mir entstanden ist und dafür musste ich viel von mir selbst aufgeben. Das macht mich glücklich. In meinen Zwanzigern hatte ich nichts zu verlieren und reiste um die Welt, arbeitete ununterbrochen und musste für niemanden nach Hause kommen. Jetzt habe ich plötzlich einen Ehemann und ein Kind und möchte zuhause bei der Familie sein“.