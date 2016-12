Baywatch: Ein neuer Trailer ist da

Montag, 19. Dezember 2016, 13:29 Uhr

Baywatch! Die Sommersaison 2017 ist quasi schon jetzt eröffnet: mit den coolsten, witzigsten und angesagtesten Lifeguards der Welt im ersten enorm knackigen Trailer!

Foto: Pacific Coast News/WENN.com

Sexy Bademode, rote Bojen, heiße Sounds, unerschrockene Rettungsaktionen und jede Menge Slow-Motion Einstellungen machten „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“ zu der Kult-Serie der Neunziger! Regisseur Seth Gordon („Kill the Boss”, „Voll abgezockt”) bringt uns den feuchten Spaß und die heißen Sprüche endlich zurück – wenn mit ‚Baywatch‘ im Frühsommer 2017 die größte Beachparty aller Zeiten in den Kinos gefeiert wird.

Mit „Sexiest Man alive” Dwayne „The Rock“ Johnson („Central Intelligence”, „Fast & Furious”–Franchise) und Zac Efron („Bad Neighbors”, „We Are Your Friends”) in den Hauptrollen, erobern Alexandra Daddario („San Andreas”), Priyanka Chopra („Quantico”), Jon Bass („Big Time in Hollywood, FL”), Kelly Rohrbach („Café Society”), Ilfenesh Hadera („Chi-Raq“) und Hannibal Buress („Bad Neighbors”) – natürlich in der berühmten roten Badebekleidung – den Strand von Miami Beach in einem kultverdächtigen Blockbuster, der ab 11. Mai 2017 über die deutschen Kinoleinwände schwappt.