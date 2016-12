Bella Thorne und Charlie Puth: Was läuft zwischen ihnen?

Montag, 19. Dezember 2016, 20:36 Uhr

Im September wurde noch darüber spekuliert, dass ‚Scream’-Schauspielerin Bella Thorne (19) mit ‚Teen Wolf’-Star Tyler Posey (25) zusammen sein könnte. Nun wurde die 19-Jährige ganz vertraut mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet, nämlich US-Sänger Charlie Puth (25).

Foto: Michael Boardman/WENN.com

Bilder unter anderem bei ‚Just Jared’ zeigen die beiden am Sonntag (18. Dezember) am Strand in Miami. Darauf sind die beiden händchenhaltend und küssend zu sehen. Die beiden wurden zwar bisher noch nie öffentlich zusammen gesichtet, brachten die Gerüchteküche aber schon vor einigen Monaten ins Brodeln. Denn schon im September – ganz recht: zur Zeit als die Dame anscheinend mit Tyler Posey verbandelt war – flirteten die Zwei heftig auf Twitter. Im Dezember twitterte die Schauspielerin außerdem, dass die beiden sich ‚Bad Santa 2’ gemeinsam im Kino angeschaut hätten.

Medienberichten zufolge soll sich die 19-Jährige – die laut eigenen Angaben bisexuell und auch als Model und Sängerin tätig ist – im November vom ‚Teen Wolf’-Star getrennt haben. Zuvor war sie gerade mal ein Jahr mit Britenstar Gregg Sulkin (24) zusammen. Das Allroundtalent scheint also in letzter Zeit ziemlich „rumgekommen“ zu sein. Bella Thorne und Charlie Puth haben eine mögliche Romanze zwischen ihnen bisher noch nicht offiziell bestätigt…(CS)