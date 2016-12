Daniela Katzenberger und das Problem Diät-Pillen

Montag, 19. Dezember 2016, 15:27 Uhr

Daniela Katzenberger hat sich entschieden gegen Diät-Pillen ausgesprochen. Die Blondine hat nach ihrer Schwangerschaft mehr als 25 Kilo abgespeckt. Ein Unternehmen für Schlankheitspillen warb kurz darauf für das hauseigene Produkt, indem es erklärte, dass die Katze durch diese Präparate so schlank geworden sei.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im finnländischen Schnee. Foto: RTLII/Magdalena Possert

Auf Facebook stellte die nun klar, was wirklich Sache ist: „So, meine Lieben. Ich muss hier mal ganz kurz etwas loswerden: NEIN, ich mache KEINE Werbung für irgendwelche Diät-Pillen. Diese Firma tut dies illegal und ohne meine Zustimmung, dafür kann ich leider nichts. Jeder der mein „Abspeck-Werdegang“ verfolgt hat, weiß dass ich mit BodyChange meine Kilos verloren habe und nicht mit irgendwelchen Pillen. So, nur nochmal zum Verständnis: Ich habe KEINE Diät-Pillen geschluckt, für die ich auch KEINE Werbung mache, sondern hab das richtige gefuttert und so meine Pfunde nach der Schwangerschaft verloren. Ich hoffe, damit sind nun alle Unklarheiten beseitigt .“ (Alle Fehler im Original) Angeblich habe sie eine Low-Carb-Diät gemacht…

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis beim Weihnachtsmann in Finnland. Foto: RTLII/Magdalena Possert

Heute Abend gibt es ab 20.15 Uhr bei RTL II übrigens eine neue Folge ihrer Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber“. Der Endspurt steht an, denn Heiligabend rückt immer näher. Um die Vorfreude auf das Fest weiter aufzuheizen, ohne dabei im Vorbereitungs-Stress unterzugehen, beschließen Daniela und Lucas, sich etwas ganz Besonderes zu gönnen: Sie fliegen nach Finnland – die angebliche Heimat des Weihnachtsmannes.

Nördlich des Polarkreises kommen die beiden gemeinsam mit Tochter Sophia so richtig in Weihnachtsstimmung. In eisiger Kälte und inmitten einer winterlich-romantischen Landschaft warten spannende Abendteuer auf die kleine Familie – inklusive eines Treffens, das sie so schnell nicht vergessen werden.