Echo-Verleihung landet 2017 bei VOX

Montag, 19. Dezember 2016, 12:00 Uhr

Nachdem die ARD keine Lust mehr verspürt, die Echo-Verleihung zu übertragen, springt nun im neuen Jahr der Kölner Sender VOX ein.

Die ARD hatte ihren Ausstieg u.a. auch damit begründet, dass der Musikpreis zunehmend schlecht gemacht worden sei.2017 wird VOX nun für die Show zur Verleihung des von der Deutschen Phono-Akademie, dem Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), ausgerichteten Preises verantwortlich zeichnen und sie ausstrahlen. Kai Sturm, Chefredakteur und Unterhaltungschef bei VOX erklärte dazu: „Wir fühlen uns geehrt und verpflichtet, unsere Art und Weise Musikshows zu erzählen, nun auch bei der ECHO-Verleihung umzusetzen. Die Labels, Musiker und Zuschauer gleichermaßen glücklich zu machen, ist eine große Herausforderung, der wir uns gerne gemeinsam mit dem BVMI stellen.“

BVMI-Geschäftsführer Dr. Florian Drücke erklärte: „Seit der ersten Verleihung im Jahr 1992 hat sich der Echo kontinuierlich entwickelt. Wir blicken zurück auf großartige 25 Jahre mit beeindruckenden Künstlern, emotionalen Show-Highlights und vielen bleibenden Fan-Momenten. Jetzt schreiben wir an einem neuen Echo-Kapitel. Ich bin gespannt, wie es sich lesen wird, und freue mich schon jetzt sehr auf die Zusammenarbeit mit VOX, unserem neuen Sendepartner im kommenden Jahr.“

Mit Formaten wie „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert„, „Meylensteine“, „One Night Song – Blind Date im Wirtz-Haus“ und den XXL-Musiker-Dokus am Samstagabend bewies VOX Zuschauern und Kritikern ein ums andere Mal seine zunehmende Musikkompetenz. Der Erfolg zeigte sich nicht nur bei den Einschaltquoten sondern auch online und in den Charts. 2015 erhielt der Kölner Sender für seine Leistung, neue und innovative Präsentationen für Musik geschaffen und in der Öffentlichkeit besondere Aufmerksamkeit im Musikbereich erreicht zu haben, den Echo als „Partner des Jahres“.