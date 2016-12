Jan Böhmermann will mehr - das ZDF auch?

Montag, 19. Dezember 2016, 21:25 Uhr

Moderator Jan Böhmermann wünscht sich eine Show im ZDF-Hauptprogramm. Intendant Thomas Bellut sagt, was er davon hält und ob er auch künftig auf den Satiriker setzt.

Foto: Oliver Berg

Der ZDF-Intendant will über das nächste Jahr hinaus mit dem Moderator Jan Böhmermann zusammenarbeiten. „Am Ende ist es immer eine Entscheidung des Künstlers, wo er seinen Hafen sieht. Ich würde mich freuen, wenn diese Zusammenarbeit auch über die Vertragszeit hinausgehen würde“, sagte Bellut jetzt im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ein Satiriker wie Böhmermann braucht einen verlässlichen Sender und auch einen Intendanten, der zu ihm steht und ihm auch gelegentlich einen Ratschlag gibt.“ Sein Vertrag war bis Ende 2017 verlängert worden.

Bellut reagierte zurückhaltend auf Böhmermanns Wunsch nach einer Unterhaltungsshow im ZDF-Hauptprogramm. „Ich schließe das nicht aus, seine Sendung wird ja auch im Hauptprogramm wiederholt“, sagte der Intendant. „Aber da, wo er jetzt ist, erreicht er nahezu perfekt die jüngeren Zuschauer.“

Foto: ZDF/ Benno Kraehahn

Böhmermann moderiert im Digitalsender ZDFneo einmal pro Woche die Sendung „Neo Magazin Royale“. Im Hauptprogramm zeigt das ZDF in der Nacht zu Samstag eine Wiederholung. Böhmermann hatte mit einem „Schmähgedicht“ über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan viel Wirbel ausgelöst. In einem dpa-Interview hatte der Satiriker mit Blick auf das Hauptprogramm gesagt: „Der Anspruch meines Teams und mir lautet: weg von Twitter, hin zu einer lustigen werktäglichen Unterhaltungsshow am späten Abend.“

Der Intendant lobte den Moderator: „Er ist vor allem im Netz unglaublich erfolgreich“, sagte Bellut. „Ich würde ihm immer raten, sein klares Profil beizubehalten, das ist sein Markenzeichen und sein Erfolgsrezept.“ (dpa)