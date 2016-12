Kanye West: Tochter North West in Designerunikat zum Reiten

Montag, 19. Dezember 2016, 10:26 Uhr

Kanye Wests Tochter North West trägt ein Designer-Outfit zum Reiten. Und schon ist das boulevardeske Geschrei groß. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Designer-Teil. Der Entwurf sei nämlich nämlich von ihrer Mutter und ihrem Vater.

Foto: Pacific Coast News/WENN.com

Der Jogginganzug ist aus der neuen Kinder-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit Adidas entsteht. Die Kollektion ist jedoch noch gar nicht auf dem Markt und North West ist wohl bisher „die Einzige auf der Welt“, die ihn hat. Laut ‘Teenvogue’ sei die Kollektion noch nichtmal in Produktion gegangen. Für North West zumindest ist der neonfarbene Jogginganzug mit weißem Schriftzug ein Alltagsoutfit. Die Dreijährige ist in ihrem Designer-Outfit zum Reiten gegangen und hatte dabei sichtlich Spaß. Paparazzi-Schnappschüsse zeigen die Tochter von Kim Kardashian mit grauem Reithelm auf einem gescheckten Pony bis über beide Ohren strahlend.

Neben der Pferdeführerin wird sie von zwei weiteren Mitarbeitern begleitet, die sicher gehen, dass die Kleine auch sicher im Sattel sitzt. Sie wirkt sorglos, während ihre Eltern ein paar aufregende Monate hinter sich haben. Neben dem Raubüberfall von Kim Kardashian, musste sich Kanye West einer Therapie unterziehen. Er wurde am 30. November entlassen.