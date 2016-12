Kourtney Kardashian jetzt mit Model Younes Bendjima zusammen?

Montag, 19. Dezember 2016, 20:45 Uhr

Vor Kurzem gab es Gerüchte, Ich-Darstellerin Kourtney Kardashian (37) und ihr Ex Scott Disick (33) würden es noch einmal miteinander versuchen. Am Samstag Abend (17. Dezember) wurde die Schwester von Kim Kardashian (36) jedoch mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet, nämlich Model Younes Bendjima (23).

Foto: Rob Rich/WENN.com

Wie die ‚Daily Mail’ mit den dazugehörigen Fotos berichtet, verließen die beiden da gemeinsam das ‚SLS Hotel’ in Beverly Hills. Der 13 Jahre jüngere, ehemalige Boxer und die Dame wurden erstmalig vor zwei Monaten miteinander in Verbindung gebracht. Sie seien sich bei der Pariser Fashion Week über den Weg gelaufen. Dort sollen sie sogar in der Nacht des 3. Oktobers in Paris zusammen „abgehängt“ haben. Man erinnere sich: Da fand der brutale Raubüberfall auf Kim Kardashian statt. Younes Bendjima war zuvor mit Victoria’s-Secret-Model Jourdan Dunn (26) in einer Beziehung.

Ein von Younes Bendjima (@younesbendjima) gepostetes Foto am 1. Dez 2015 um 11:31 Uhr

Dessen angebliche neue Freundin wird bekanntlich immer mal wieder mit ihrem Ex-Lebenspartner Scott Disick in Verbindung gebracht, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat. Mit diesem wurde Kourtney Kardashian übrigens auch wieder am Sonntag (18. Dezember) zusammen gesichtet. Die letzten Gerüchte über eine mögliche Versöhnung kommentierten angebliche „Insider“ aber damit, dass der Reality-TV-Star „nicht bereit“ für ein Wiederaufleben dieser einstigen Romanze sei. (CS)