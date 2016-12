Mariah Carey: Ignorante Superzicke?

Montag, 19. Dezember 2016, 22:39 Uhr

Mariah Carey weiß nicht, wer Demi Lovato ist. Kürzlich hatte Mariah schon gesagt, dass sie Jennifer Lopez gar nicht kennen würde und dass sie diese auch noch nie getroffen habe. Demi Lovato kritisierte die Ignoranz der 46-Jährigen danach auf Twitter und beschwerte sich über die ständigen Diss-Attacken gegen andere Leute.

Mariah schoss daraufhin gegen die andere Sängerin zurück und sagte, dass sie auch keine Ahnung habe, wer Demi Lovato sei. Die 23-Jährige postete weiterhin ein Foto von Mariah Carey und Ariana Grande, das Ariana als billigen Abklatsch von Mariah darstellt. Darunter schreibt Demi jedoch: „Es ist eher andersrum. Mariah ist eine Legende und so talentiert, aber ständig disst sie andere Leute. Es ist einfach nur frech, wie sie Jennifer behandelt. Und Ari hat auch nichts falsch gemacht.“

In der Talkshow ‚Watch What Happens Live‘ am Sonntag (18.Dezember) sagte Mariah dann als Antwort: „Ich kenne auch sie nicht. Also sage ich nichts dazu. Sie sollte auf mich zukommen, sich vorstellen und sagen ‚Hey, das ist meine Meinung. Was hältst du davon?‘ So geht man mit so etwas um, ok?“ Aber nicht nur die ehemalige ‚Camp Rock‘-Darstellerin bekam den Zorn der Kollegin zu spüren. Auch von Ariana habe die Sängerin vorher noch nie etwas gehört. „Noch nie von gehört, ehrlich. Ich höre mehr Hip-Hop als Pop-Musik.“ (Bang)