Richard Lugner sucht schon eine neue Freundin

Montag, 19. Dezember 2016, 13:49 Uhr

Richard Lugner sucht schon fleißig nach einer neuen Freundin. Erst seit Ende November ist die Scheidung von seiner Cathy offiziell, doch der 84-Jährige will keine Zeit verlieren.

Foto: Burak Firat/WENN.com

Deswegen soll sich jetzt eine Astrologin um sein Liebesglück kümmern und die perfekte Frau für ihn finden. Diese Aufgabe übernimmt eine Gerda Rogers. Im ‚Heute‘-Interview verrät sie: “ Er ruft mehrmals am Tag an, weil er gerade seine neue Frau aussucht. Vor der Heirat mit seiner Cathy habe ich ihn ja gewarnt. Ich habe gesehen, dass die beiden nicht zusammenpassen. Jetzt will er keine private Entscheidung mehr ohne mich treffen.“ Die österreichische Astrologin wird also jede Anwärterin auf den Posten “neue Freundin“ genau prüfen. Ex-Frau Cathy Schmitz sagte erst vor kurzem, dass es bereits eine neue Frau in Richards Leben gebe.

Mehr: Mausi steht Richard Lugner bei

Die 27-Jährige selbst kehrt dem Baulöwen jetzt allerdings endgültig den Rücken. Sie verlässt Österreich und zieht zurück nach Deutschland. Auf Facebook postete sie ein Bild von Umzugskartons und schrieb dazu: „Ich starte bei Null, ich habe nichts zu verlieren. Ich werde ich selbst sein, muss nichts beweisen.“ Beide wollen also einen Neuanfang wagen. Aber wie Richard Lugners Neuanfang aussehen wird, steht wohl noch in den Sternen…