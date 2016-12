Victoria Swarovski: Kein Lob von ihrem Papa?

Montag, 19. Dezember 2016, 9:44 Uhr

Victoria Swarovski wird trotz ihres Erfolgs nicht von ihrem Vater gelobt. Schuld daran sei der Grundsatz der Familie, ständig nach mehr Erfolg zu streben und noch besser zu werden.

Foto: Ralf Succo/WENN.com

Im Interview mit der Zeitschrift ‘Gala’ gestand die Kristall-Erbin: “Mein Vater sagt mir grundsätzlich nicht, dass er stolz auf mich ist. Er ist ein sehr bescheidener Mann, auch was Lob angeht.“ Deshalb hat sich die 23-Jährige für das kommende Jahr auch viel vorgenommen. Sie wolle weiter an ihrer Musikkarriere arbeiten und neue Songs produzieren. Dabei hoffe sie nicht auf einen kurzweiligen Erfolg: “Die wahre Anerkennung gilt den Menschen, die es schaffen, ihren Erfolg lange zu halten.“

Mehr: Angel Flukes ist das RTL-Supertalent“ 2016

Ihr Vater Paul Swarovski bringe seine Anerkennung nicht mit Worten zum Ausdruck, er lasse Taten sprechen: “Sogar mein Vater, der normalerweise nicht zu solchen Veranstaltungen geht und auch nur beim ‘Let’s Dance’-Finale zugeschaut hat, war an diesem Abend dabei“, erklärte die RTL-Supertalent-Jurorin Victoria Swarovski stolz über die Anwesenheit ihres Vaters bei der ‘Women of the Year’-Gala. Sie wurde mit dem ’Women of the Year’-Award in der Kategorie ’Ladies Lifestyle’ ausgezeichnet.