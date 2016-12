Bollywood-Traumpaar "Saifeena" mit erstem Kind

Dienstag, 20. Dezember 2016, 20:28 Uhr

Seit fast zehn Jahren sind Kareena Kapoor (36) und Saif Ali Khan (46) ein Paar – jetzt hat sich Nachwuchs eingestellt.

Foto: Str

Das indische Bollywood-Traumpaar hat sein erstes Kind bekommen. Heute brachte Kapoor in einem Krankenhaus in Mumbai einen Sohn zur Welt, wie das Paar in einer Mitteilung bekannt gab. „Wir sind sehr glücklich, die wundervollen Neuigkeiten über die Geburt unseres Sohnes zu teilen: Taimur Ali Khan Pataudi“, heißt es in der Mitteilung, die der Fernsehsender NDTV verbreitete. Bereits am Montag hatte Khan sich zu der anstehenden Geburt geäußert: „Nun ein Kind zu haben, komplettiert uns.“

Kareena Kapoor und Saif Ali Khan, von der indischen Presse auch gerne „Saifeena“ genannt, sind seit Oktober 2012 verheiratet. Bereits seit 2007 sind die beiden ein Paar und leben zusammen in Mumbai.

Beide stammen aus bekannten indischen Familien. Die Kapoor-Familie hat in vier Generationen zahlreiche erfolgreiche Schauspieler hervorgebracht, die seit Jahrzehnten die indische Filmindustrie Bollywood prägen. Khan ist der Sohn des bekannten Kricketspielers Mansur Ali Khan Pataudi und der Schauspielerin Sharmila Tagore, die ihre größten Erfolge in den 1960er Jahren feierte. (dpa/KT)