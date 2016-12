Drake knackt als Erster Milliarden-Marke

Dienstag, 20. Dezember 2016, 8:40 Uhr

Kanadier sind top in diesem Jahr: Nicht nur Drake kann bei Spotify punkten, auch die Songs von Justin Bieber und The Weeknd laufen rauf und runter.

Der kanadische Rapper Drake hat mit seinem Song „One Dance“ einen Rekord bei Spotify aufgestellt. Das Lied wurde als erster Song in der Geschichte des Streaming-Dienstes mehr als eine Milliarden Mal abgespielt, wie Spotify mitteilte. Darüber hinaus ist der 30-Jährige sowohl in der deutschlandweiten als auch in der weltweiten Auswertung der meist abgerufene Künstler des Jahres 2016, auf Platz zwei folgt – national und global – Landsmann Justin Bieber (22).

Und auch ein dritter Kanadier kann bei Spotify punkten: Das Album „Starboy“ des R&B-Musikers The Weeknd (26) erreichte so schnell wie kein anderes zuvor die Marke von 500 Millionen Streams. Es war Ende November erschienen. (dpa)