Olli Schulz und Jan Böhmermann brechen Sendung ab

Dienstag, 20. Dezember 2016, 8:16 Uhr

Jan Böhmermann und Olli Schulz haben nach dem Vorfall auf einem Berliner Weihnachtsmarkt ihre Show abgebrochen. Eigentlich sollte die ‚fest & flauschig‘-Sendung ‚Janolli‘ im Berliner Tempodrom stattfinden.

Foto: Henning Kaiser/dpa

Schulz erklärte auf der Bühne laut ‚musikexpress.de‘: „Drei Kilometer von hier ist ein LKW in einen Weihnachtsmarkt gerast. Vor ein paar Tagen war ich noch da. Das ist einfach so scheiße gerade.“ Bisher ist noch nicht bekannt, warum der LKW in den Weihnachtsmarkt raste und bislang zwölf Menschen das Leben kostete, mindestens 48 Personen wurden verletzt. Schulz erklärte weiter: „Wir können jetzt noch nicht die richtigen Worte dafür finden – jedenfalls können wir hier nicht weiter gute Laune verbreiten und eine Party veranstalten, wenn um die Ecke Menschen sterben.

Wie sollen wir das jetzt hier weitermachen? Wir machen das in Ruhe von Zuhause aus und lassen uns was einfallen. Eine Sache noch für alle, die jetzt finden, wir würden uns damit der Gewalt beugen. Das ist Quatsch. Es sind gerade Menschen gestorben. Und wenn wir jetzt abbrechen, dann nicht, weil wir uns kleiner machen. Nein, der Respekt gebietet es uns, dass wir hier nicht einfach so weitermachen. Vielen Dank trotzdem!“

Auch Böhmermann erklärte: „Wir bleiben noch ein bisschen hier, falls Ihr jetzt Angst habt, könnt Ihr gerne auch noch ein bisschen hier bleiben, andernfalls: Kümmert euch um eure Lieben und Verwandten, verbreitet bitte keine Gerüchte und lasst die Polizei ihre Arbeit machen. Ich hoffe, Ihr habt Verständnis dafür, dass wir jetzt hier keine zweite Sendung aufnehmen können. Behaltet Eure Karten, und wir versprechen, dass wir das nachholen werden. Und hört nicht auf die Arschgeigen, die anfangen, dieses schreckliche Ereignis von heute Abend für ihre politischen Zwecke zu instrumentalisieren.“