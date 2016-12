Selena Gomez mit Luxus-Handtaschen-Kollektion

Dienstag, 20. Dezember 2016, 20:14 Uhr

Selena Gomez ist das neue Gesicht der Luxus-Marke ‚Coach‘. Die 24-jährige Sängerin gilt für viele Jugendliche als ein großes Mode-Vorbild, das Millionen Frauen weltweit seit Jahren inspiriert. Nun haben ihre Fans die Möglichkeit, eine von ihr designte Taschen-Kollektion zu ergattern.

Wie die ‚Vogue‘ berichtet, konnte die ‚Spring Breakers‘-Darstellerin vergangene Woche (12. Dezember) einen Vertrag mit dem Taschen-Label ‚Coach‘ unterzeichnen, bei dem sie circa 9,4 Millionen Euro einstecken wird. So soll sie laut des Deals nicht nur in den Werbekampagnen zu sehen sein, sondern laut E!Online‘ auch ihre eigene Kollektion entwerfen dürfen. Auf Instagram machte die Amerikanerin ihre Vorfreude publik: „Die Möglichkeit zu haben, kreativ zu sein, ist mir das liebste auf der ganzen Welt. Ich bin so aufgeregt, ein Teil der Vision und der Familie von ‚Coach‘ zu sein UND die Ehre zu haben, designen zu dürfen.“

Und auch der Kreativ-Direktor des New Yorker Labels, Stuart Vevers, sagte über seine neue Muse: „Selena ist authentisch, ehrlich und besitzt einen romantischen Charme, der mit einer coolen, selbstbewussten Haltung gepaart ist. Selena verkörpert all diese Qualitäten perfekt. Aber die Tatsache, dass sie ‚Coach‘ immer geliebt hat und stark an unsere wohltätige Mission geglaubt hat, machte sie zu einem wahren ‚Coach‘-Girl.“ Vor kurzem hatte die Interpretin im Gespräch mit ‚Sugarscape‘ bereits ihre Liebe zu den perfekten Accessoires bekanntgegeben: „Ich liebe Taschen, aber ich stehe nicht so sehr auf Schmuck. Ab und an verliebe ich mich in irgendwelche Ringe und Armbänder. Ich mag es einfach.“