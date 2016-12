"You are wanted": Erster Trailer für Serie mit Matthias Schweighöfer

Dienstag, 20. Dezember 2016, 14:08 Uhr

Das Wort „erste“ wird in dem folgenden Satz gleich sehr oft fallen. Der erste Trailer für die erste deutsche Amazon-Serie ist da und es ist auch die erste Serie von und mit Matthias Schweighöfer (35).

Foto: Amazon Inc.

Er spielt die Hauptrolle in der Krimi-Serie „You Are Wanted“, die ab März 2017 auf der Streaming-Plattform von Amazon zu sehen sein wird. Die Serie ist das gemeinsame Baby von Amazon und Schweighöfers Produktionsfirma Pantaleon. Der 35-Jährge fungierte nicht nur als Hauptdarsteller war, sondern auch als Produzent und Regisseur.

In „You Are Wanted“ geht es um den jungen Vater und Hotelmanager Lukas Franke, der, nachdem sich jemand in seine Daten eingehackt hat und seine digitale Identität verändert hat, auf einmal beschuldigt wird ein Terrorist zu sein.

Als dann seltsame Nachrichten auftauchen, verdächtigt ihn nicht nur das BKA, selbst seine Frau, gespielt von Alexandra Maria Lara (38), ist sich nicht mehr sicher, ob sie ihm glauben kann. Als dann auch noch sein Kind bedroht wird, entschließt er sich, sich zu wehren. Zusammen mit einem anderen Opfer (Karoline Herfurth) versucht er den Hacker zu schnappen…

Der kurze Trailer ist sehr düster und erinnert in seiner Atmosphäre etwas an die fünfte Staffel von „Homeland“, die ja auch eine Hacker-Thematik hatte und ebenfalls in Berlin gedreht wurde. „You Are Wanted“ ist eine Mini-Serie mit nur sechs Episoden. Mini-Serien sind ein Format, für das sich zurzeit viele Kino-Stars gewinnen lassen, um auf den Serien-Hype aufspringen zu können, ohne sich aber für Jahre verpflichten zu müssen.

Foto: Amazon Inc.

In weiteren Rollen sind auch die Shootingstars Edin Hasanovic (Schuld sind immer die Anderen) und Louis Hofmann (Die Mitte der Welt) zu sehen.

Allzuviele Details von der ersten deutschen Amazon-Serie noch nicht an Licht gekommen, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung, Matthias Schweighöfer mal wieder in einer ersten Rolle zu sehen. (LG)