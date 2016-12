Zooey Deschanel: Schwanger mit Kind Nummer Zwei?

Dienstag, 20. Dezember 2016, 12:18 Uhr

Zooey Deschanel soll offenbar ihr zweites Kind erwarten. Die 36-jährige Schauspielerin und ihr Ehemann Jacob Pechenik, die nach ihrer Hochzeit im August 2015 ihre erste Tochter Elsie Otter bekamen, sollen sich laut ‚TooFab‘ auf ein neues Mitglied ihrer Familie vorbereiten.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Laut der Nachrichtenseite soll Zooey der Besetzung und den Crew-Mitgliedern ihrer Fernsehserie ‚New Girl‘ vor kurzem am Set die frohe Botschaft mitgeteilt haben. Während ihres ersten Mutterschaftsurlaubs wurde sie am Set von Megan Fox ersetzt. Erst vor kurzem hatte Zooey über den ungewöhnlichen zweiten Namen ihrer Tochter gesprochen. Von Ellen DeGeneres angesprochen auf die Frage, ob Otter ein Familienname sei, antwortete die brünette Darstellerin: „Ja, zumindest in dem Sinne, dass wir alle Säugetiere sind.“

Und direkt darauf folgte die Erklärung für den außergewöhnlichen Namen: „Wir dachten, dass Elsie ein sehr klassischer Name ist. Viele Menschen haben Großmütter oder Tanten, die Elsie heißen. Und deshalb dachten wir, dass der zweite Name ruhig ein bisschen wild sein könnte. Dann fanden wir heraus, dass wir eine gemeinsame Liebe für Otter teilen. Natürlich gab es auch andere normalere Zweitnamen, aber ich habe gemerkt, dass kaum jemand den Namen Otter vergibt.“ Zuvor war Zooey mit dem ‚The Postal Service‘-Frontmann Ben Gibbard verheiratet, bevor sie im Dezember 2011 die Scheidung einreichten. Im August 2014 begann sie dann, Jacob Pechenik zu daten, mit dem sie nun ihre Familie gründet. (Bang)