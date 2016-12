Britney Spears: Neue EP kommt noch vor Weihnachten

Mittwoch, 21. Dezember 2016, 13:05 Uhr

Britney Spears veröffentlicht ein Remix-Album. Die 35-jährige Popsängerin teilte ihren knapp 50 Millionen Followern auf Twitter mit, dass sie bald neue Versionen ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Tinashe veröffentlichen wird.

Auf een Remixen von “Slumber Party” feat. Tinashe werden auch Künstler wie Bad Royale, DropGun, Misha K, Danny Dove und Marc Stout dabei sein. Sie schrieb: „#SlumberPartyRemixEP kommt am 23.12.“ Im ursprünglichen Video zur Single ‚Slumber Party‘ befinden sich Britney Spears und ihre 32-jährige Kollegin Tinashe – wie der Titel schon sagt – auf einer Pyjamaparty. Dabei sind sie umgeben von halbnackten Tänzerinnen und kommen sich in der ein oder anderen Szene näher. In dem Song heißt es unter anderem: „Wir werden heute Nacht nicht schlafen.“

Die Single ist Teil von Britney Spears neuntem Studioalbum ‚Glory‘, das sie im August diesen Jahres veröffentlichte. Sie soll bereits an neuer Musik arbeiten, auch wenn die Stilrichtung noch unklar ist. „Ich weiß nicht genau, wie sich das nächste Album anhören wird“, erklärte die blonde Amerikanerin zuletzt. „Ich weiß nur, dass ich mich darauf freue, wieder ins Studio zu gehen. Ich habe sogar schon wieder etwas aufgenommen.“