Sarah Lombardi wieder schwanger?

Mittwoch, 21. Dezember 2016, 8:35 Uhr

Sarah Lombardi könnte bereits ein Baby von ihrem neuen Freund erwarten. Die Sängerin wurde in der letzten Woche mit ihrem alten neuen Freund beim Weihnachtsbummel in Maastricht gesehen, womit bewiesen wurde, dass die beiden ein Paar sind.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Michal T. erklärte gegenüber dem ‚OK!‘-Magazin: „Wir lieben uns. Ich habe immer auf sie gewartet. Uns wird nichts mehr auf der Welt trennen.“ Kurz vor Weihnachten könnte es für Pietro Lombardi eine neue Schock-Nachricht geben – denn Sarah könnte ein weiteres Baby erwarten. Während sie und ihr Freund schon in die Lombardi-Wohnung in Brühl gezogen sind, streut ein Insider bereits Gerüchte: „Es wu?rde mich nicht wundern, wenn Sarah bereits schwanger von Michal wäre. Sie wu?nscht sich auf jeden Fall noch ein Mädchen.“

Ob Pietro nach dieser Nachricht noch mit seiner Ex Weihnachten feiern möchte? Die sagte letzte Woche in der Trennungsshow: „Eigentlich hatten wir gesagt, dass an Heiligabend Alessio mit uns ist und am ersten Weihnachtstag kommt Pietro ihn holen und dann ist er bei ihm. Für mich wäre es gar kein Problem, wenn Pietro auch mit uns Weihnachten feiern würde. Einfach auch, weil ich glaube, dass Alessio das schön finden würde, wenn wir einfach beide da sind. Natürlich wäre es auf der einen Seite auch ein bisschen komisch, aber ich denke, dass wir das auf jeden Fall auch hinkriegen würden.“