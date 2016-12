Sophia Wollersheim sucht einen Chauffeur

Mittwoch, 21. Dezember 2016, 11:09 Uhr

Sophia Wollersheim sucht nach einem Chauffeur. Die 29-Jährige war im Juni ganze zweimal hintereinander in eine Polizeikontrolle geraten und hatte leider zuvor getrunken. Dafür wurde ihr der Führerschein entzogen – ziemlich unpraktisch für das TV-Starlet.

Foto: Ralf Succo/WENN.com

Auf Facebook startete die putzige Ich-Darstellerin nun einen Aufruf: „So ihr lieben. Hier kommt ein Jobangebot der besonderen Art auf Zeit..Gesucht wird; Student/ gerne auch Renter/motivierter/ zielstrebiger/ nicht komplizierter Jobsuchende ! Vorraussetzungen; Führerschein Klasse B, zu jederzeit verfügbar, Einparken sollte kein Problem darstellen , ein unkomplizierter Autofahrer ( daher gern auch Frauen), Spaß am Autofahren, gute Laune, Zuverlässigkeit, vertrauen, ihr solltet in der Nähe von Düsseldorf oder Umgebung wohnen Tätigkeit; da ich an einem Schneidepunkt in meinem Leben nicht sonderlich klug mit meinem Führerschein umgegangen bin, hat dieser momentan leider Zwangsurlaub in der Karibik. Daher suche ich bei meinen regelmäßigen stopps in Düsseldorf eine zuverlässige Person die mir zu jederzeit nach vorheriger Absprache zur Verfügung steht. Bewerbungen bitte mit kurzem Lebenslauf und Telefonnummer hier als Privatnachricht senden. Nein ihr lieben das ist kein Scherz. Auto vorhanden. Ich freue mich auf eure Bewerbungen.“





Sie fügte hinzu: „P.S. bitte nur bewerben wenn ihr mir auch alle Infos schickt. Es reicht nicht einfach nur zu sagen das ihr interessiert seit. Und übrigens vielen lieben Dank an Stephan Mathe und deinem Team die mir in dieser Sache ordentlich mit Rat u Tat beiseite standen und natürlich Danke an die deutsche Verkehrs Rechtskultur; die Lektion habe ich verstanden.“ (Alle Fehler im Original)