Best Dress of the Day (427): Zoey Deutch glänzt in Gold

Donnerstag, 22. Dezember 2016, 18:35 Uhr

Bei der Premiere ihres neuesten Film „Why Him?“ am vergangenen Wochenende in Los Angeles zeigte sich Schauspielerin und Hauptdarstellerin Zoey Deutch in einer raffinierten, goldenen Robe auf dem roten Teppich.

Zoey Deutch in Balmain

Das schicke Dress von Balmain überzeugte mit einem ausgefallenen Schnitt mit Wickeloptik und edlem Schlitz im Rock. Während das Unterteil ein dezentes Muster zierte, bestach das Oberteil einfarbig und mit einem sexy V-Ausschnitt. Das schimmernde Material sorgte bereits für weihnachtliche Stimmung auf dem exklusiven Event und machte den Look zum besonderen Hingucker.

Mehr tolle Klamotten aus unserer Rubrik gibt’s auch hier zu sehen!

Dazu kombinierte die 22-Jährige die passenden, ebenfalls goldenen Pumps und wählte einen farblich abgestimmten Nagellack im stylishen Metallic-Look. Ihr blondes Haar trug die hübsche Amerikanerin elegant nach hinten gesteckt und wählte ein natürliches Makeup.

Wir sind von Zoeys Trendgespür begeistert und küren sie somit zu unserem Fashion-Liebling des Tages. (HA)