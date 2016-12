Drake und Jennifer Lopez: Paar oder nicht? Das sagt ihr Ex...

Donnerstag, 22. Dezember 2016, 18:55 Uhr

Nachdem Rapper Drake (30) gleich zwei Mal in einer Woche bei einem Konzert von Latina Jennifer Lopez (47) gesichtet wurde, brodelt die Gerüchteküche: Sind die beiden ein Paar oder nicht?

Foto: Instagram

Wie das US-Promiportal ‚TMZ’ zu berichten weiß, verbrachten die Zwei am Montag (19. Dezember) erneut Zeit miteinander. Da war die Ex-Gattin von Salsa-Sänger Marc Anthony (48) Gast bei Drakes privater Party im ‚Delilah’-Restaurant in Los Angeles. 20 weitere Freunde des Rappers sollen außerdem zugegen gewesen sein. Was festzustellen ist: Die Musikstars laufen sich in letzter Zeit recht häufig über den Weg. Ein Zufall oder mehr? Laut ‚TMZ’ sollen die beiden offenbar an einem gemeinsamen Musikprojekt arbeiten. Eine angebliche Quelle wusste aber ganz geheimnisvoll zu berichten, dass es momentan nicht das wäre, wonach es aussieht.

Aber halt, es geht nämlich noch weiter: „Es entwickelt sich ziemlich klar in diese Richtung“, so der Alleswisser weiter. Oha. Und was sagt der Ex-Gatte von La Lopez über diese angebliche neue Romanze? Da wurde ausnahmsweise mal nicht Mister Anthony, frisch getrennt von Noch-Ehefrau, Model Shannon De Lima (28) dazu befragt, sondern Cris Judd (47).

Der Choreograf heiratete die Sängerin und Schauspielerin im September 2001, wobei die Ehe nur neun Monate hielt. Die Ehe mit der heißen Latina hätte der wiederverheiratete Papa eines Kindes dann auch als „sehr hart“ empfunden, wie er später zu Protokoll gab. Auf die neue angebliche Romanze seiner Ex-Gattin reagierte dieser jetzt gegenüber ‚TMZ’ äußerst überrascht. Er entgegnete: „Solange sie glücklich ist, denke ich, ist es cool.“ Er selbst würde übrigens keine Songs von Drake hören…(CS)