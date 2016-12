Kobe Bryant zeigt erstmals Mädchen Nr. 3

Donnerstag, 22. Dezember 2016, 14:53 Uhr

Im April beendete er seine Karriere, jetzt hat er wieder Grund zum Feiern: Ex-Basketballer Kobe Bryant ist wieder Vater geworden. Erneut freut er sich über ein Mädchen.

Kobe Bryant mit Gattin Vanessa Laine und den Töchtern Gianna Maria-Onore und Natalia Diamante. Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Basketball-Star Kobe Bryant (38) und seine Frau haben ihr drittes Kind bekommen. „Vanessa und ich sind mehr als begeistert, unser jüngstes Baby Girl zu begrüßen“, schrieb der ehemalige US-Sportler am Donnerstag auf Twitter. Dazu postete er ein Foto des schlafenden Mädchens – eingehüllt in ein Wolltuch. Bryant und seine Frau Vanessa haben bereits zwei Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahren. Ihr drittes Kind trägt den Namen Bianka. Nach Angaben des Promi-Portals „TMZ.com“ wurde es bereits am 5. Dezember geboren.

Der 38-Jährige beendete im April seine Karriere bei den Los Angeles Lakers, mit denen er fünfmal NBA-Champion geworden ist. (dpa/KT)