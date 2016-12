Lady Gaga: Ein neuer Mann in Sicht?

Donnerstag, 22. Dezember 2016, 13:20 Uhr

Lady Gaga soll sich schon wieder in jemanden verguckt haben. Die Sängerin hatte sich im Juli von ihrem Verlobten Taylor Kinney getrennt.

Foto: Will Alexander/WENN.com

Laut ‚Page Six‘ soll sie am Montag mit einem mysteriösen Unbekannten beim Dinner beobachtet worden sein, die beiden aßen in der hippen ‚Tower Bar‘ in West Hollywood. „Es sah so aus, als hätte sie ein Date mit einem sehr gutaussehenden Mann. Sie sahen sehr kuschelig und verschmust aus.“ Die Sängerin und Schauspielerin hatte in diesem Monat für Verwirrung gesorgt, nachdem sie ein Bild ihrer Mutter mit Kinney postete. Das Bild entstand aber im Rahmen von Gagas ‚Born This Way Foundation‘ und einer Aktion, die US-Soldaten im Ausland Briefe zukommen lassen sollte.

Laut ‚TMZ‘ sollen die beiden nicht vorgehabt haben, wieder zusammenzukommen. Angeblich sollen sie noch immer ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben, das sei aber auch schon alles. Der Schauspieler war zufällig in New York und half seiner Ex-Schwiegermutter bei der Charity-Aktion, da ihre Tochter in Europa unterwegs war.