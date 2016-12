Scott Eastwood und Hilary Duff: Läuft da was zwischen ihnen?

Donnerstag, 22. Dezember 2016, 17:48 Uhr

Sind ,Suicide Squad’-Star Scott Eastwood (30) und Popsängerin Hilary Duff (29) etwa ein Paar? Wie ‚E! News’ berichtet, sollen die beiden am Samstag (17. Dezember) angeblich beim heftigen Flirten miteinander gesichtet worden sein.

Da war die Schauspielerin gegen 23 Uhr nämlich mit einer Freundin im ‚Catch LA’-Restaurant beim Abendessen, als der Sohn von Regisseur Clint Eastwood (86) hereinkam. Die beiden fingen dann eine Konversation miteinander an, wie ein angeblicher Zeuge verkündet. Dieser wusste gegenüber ‚E! News’ zu berichten: „An einem Punkt flirtete sie sehr mit Scott. Die Zwei hatten ein längeres Gespräch.“ Und der Alleswisser ergänzte: „Hilary strahlte über das ganze Gesicht und sah trotz ihrer kürzlichen Trennung so glücklich wie lange nicht mehr aus.“ Ein weiterer Zeuge sah die beiden dann auch gemeinsam das Restaurant verlassen, wobei ihr Weg sie in den nahe gelegenen ‚1OAK’-Nachtclub führte. Dem „Insider“ zufolge soll dann aber alles doch ganz harmlos gewesen sein: „Sie quatschten ganz normal aber keine offensichtlichen Zärtlichkeiten.“

Scott Eastwood wurde in letzter Zeit immer mal wieder mit der ein oder anderen hübschen Dame, darunter unter anderem Nina Dobrev (27), in Verbindung gebracht. Hilary Duff trennte sich erst kürzlich von ihrem Freund, Personal-Trainer Jason Walsh. Die Zwei waren nur fünf Monate ein Paar. Ob sich mit dem 30-Jährigen eine neue Romanze anbahnt, muss sich noch zeigen…(CS)