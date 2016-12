Kesha arbeitet weiter an neuen Songs

Freitag, 23. Dezember 2016, 12:17 Uhr

Kesha möchte im neuen Jahr ein Album rausbringen. Seit vier Jahren gab es keine neue Musik mehr von der Sängerin. Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Die ‚TiK ToK‘-Interpretin hat nämlich einen neuen Song aufgenommen.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Auf Instagram verkündete sie unter einem Bild von sich: „Ich habe gerade die Aufnahme eines Duetts von mir und jemand anderem zurückbekommen. Ich weine Freudentränen. Ich hätte es nie zu träumen gewagt, dass dieser Wunsch wirklich mal in Erfüllung geht…Betet, dass ihr diese Musik eines Tages hören könnt. So verletzlich und ehrlich war ich noch nie zu mir selbst. Der Song beschreibt, wie ich aufgewachsen bin. Ich kann es nicht abwarten und werde dafür kämpfen, dass ihr es hören könnt.“

Die 29-Jährige bedankt sich außerdem bei ihren Fans für deren Unterstützung während des Rechtsstreits mit ihrem Produzenten Dr. Luke: „Frohe Weihnachten und so an euch. Danke, dass ihr mich nicht im Stich gelassen habt, während ich gekämpft habe. Ich möchte einfach nur Kunst machen und sie euch hören lassen. Das ist alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Mein Neujahrsvorsatz ist es, die Aufnahmen fertigzustellen und sie zu veröffentlichen. Danke, ich liebe euch alle.“ ‚Sony Music‘ hatte im Oktober selbst verkündet, an einem neuen Album mit Kesha zu arbeiten.