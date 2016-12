Kristen Stewart: Neue Spekulationen über Stella Maxwell

Freitag, 23. Dezember 2016, 10:20 Uhr

Kristen Stewart vergnügt sich offenbar mit Stella Maxwell. Die Schauspielerin und der ‘Victoria’s Secret‘-Engel sollen fest zusammen sein. Das berichtete ein Insider dem Magazin ‘People‘ und erklärte: “Kristen datet Stella Maxwell. Sie haben Spaß zusammen.“

Zuletzt wurde Kristen Stewart eigentlich mit St. Vincent in Verbindung gebracht, die zuvor mit Supermodel Cara Delevingne liiert war. Das scheint jedoch Schnee von gestern zu sein. “Als Kristen in Savannah [Georgia] filmte, verbrachte sie einige Tage gemeinsam mit Stella, die sie besuchen kam“, erzählte der Insider weiter. “Sie war die meisten Tage mit Kristen am Set und sie schienen viel Spaß zu haben.“ Ganz neu sind die Spekulationen über eine Beziehung der beiden jedoch nicht.

Bereits bei der ‘Met Gala‘ im Mai wurden sie gemeinsam beim Verlassen der Party gesehen und fuhren im gleichen Auto davon. Und auch für das 26-jährige Model ist es nicht die erste Beziehung zu einer Frau.

Die ging einige Zeit lang mit Sängerin Miley Cyrus aus. Nun soll sie gemeinsam mit Kristen Stewart in Los Angeles sein.

“Kristen sah sehr glücklich aus, wenn Stella in der Nähe war“, fuhr der Bekannte fort. “Sie waren nicht zärtlich, aber verhielten sich auf jeden Fall sehr vertraut und als ob sie eine tolle Zeit gemeinsam hätten. Stella scheint ganz locker zu sein. Sie lacht viel und hat eine reizende Persönlichkeit.“