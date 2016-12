Shawn Mendes: Weihnachtsgeschenk für seine Fans

Freitag, 23. Dezember 2016, 8:36 Uhr

Shawn Mendes veröffentlicht Live-Album. Der kanadische Popsänger (‚Treat You Better‘) veröffentlicht am heutigen Freitag (23. Dezember) pünktlich zum Weihnachtsfest seine Platte ‚Live At Madison Square Garden‘.

Die Aufnahme entstand während seines einzigen Live-Konzertes am 10. September in New York. Neben besonderen Medleys sind auch seine Hits ‚Mercy‘, ‚Stitches‘ und ‚Life Of The Party‘ mit dabei. Im April und Mai können die deutschen Fans ihn dann hautnah bewundern. Im Rahmen seiner Tournee wird Shawn Mendes in Oberhausen, Berlin und München auftreten. Erst vor kurzem sprach der Mädchenschwarm außerdem über eine mögliche Zusammenarbeit mit ‚One Direction‘-Sänger Niall Horan. „Ja, es wird definitiv passieren. Wenn wir schließlich Zeit finden. Wir sind uns erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal begegnet“, erklärte der 18-jährige Sänger im Gespräch mit dem Radiosender ‚Capital FM‘.

„Ich finde, er [Niall Horan] ist unglaublich. Er hat diesen wahnsinnig tollen Vibe mit dieser ganzen Akkustik-Sache. Also würde ich wirklich gerne was mit ihm machen, wenn er einverstanden ist.“ Schmunzelnd fügte Mendes dann kurz darauf hinzu: „Was er auch ist, wie ich glaube.“ Nun dürfen sich seine Fans aber erst einmal auf das Live-Album des Kanadiers freuen.