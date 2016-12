Best Dress of the Day (428): Natalie Portman Babybauch-Special

Samstag, 24. Dezember 2016, 16:18 Uhr

Nachdem „Gossip-Girl“-Star Blake Lively bereits gezeigt hat, wie es geht, begeistert nun auch Schauspielerin Natalie Portman mit ihrem Styling rund um ihr Babybäuchlein.

Natalie Portman in Erdem

Ob lange Abendrobe oder luxuriöses Mini-Kleid; Natalie punktet stets elegant und ladylike. Kürzlich präsentierte sich die 35-Jährige in einer extravaganten, blau-schwarzen Kreation aus dem Hause Erdem. Das bodenlange Dress überzeugte mit kunstvollem Muster und leicht schimmerndem Material. Hingucker waren Verzierungen, bestehend aus silbernen Kristallen in Blattform.

Der weit geschnittene Rock bot ein ideales Versteck für Natalies Babybauch und sorgte trotzdem für einen femininen Glamour-Moment.

Natalie Portman in The Row

Auch das kleine schwarze eignet sich für einen gekonnten Fashion-Auftritt während der Schwangerschaft. Bei einem exklusiven Event in Hollywood setzte Portman auf ein enges Bleistiftkleid von The Row. Der Look stellte die Kurven der Oscargewinnerin perfekt zur Schau und überzeugte mit einem mittellangen Rock und einem eckigen Dekolleté.

Dazu wählte Natalie schwarze Sandaletten und trug ihr braunes Haar zu edlen Wellen frisiert.

Jaime Espinoza/WENN.com

Natalie Portman in Dior

Etwas ausgefallener hingegen präsentierte sich die „Black Swan“-Darstellerin beim Filmfestival in Toronto. Dort erschien sie in einer Art Mantelkleid von Dior. Das knielange Kleid bestach mit zeitlosem Schick und zauberte auch hier eine glamouröse Silhouette und setzte Natalie somit vorteilhaft in Szene. Die weiße, langärmlige Kreation betörte mit schickem Kargen, Kellerfalten im Rock und einem dezenten Blumenmuster.

Sneakers und Jogginghose während der Schwangerschaft? Von wegen! Natalie ist das beste Beispiel dafür, dass Frau auch mit Babybäuchlein elegant und schick auftreten kann. Wir sind von ihrem Look begeistert und küren sie somit zu unserem Fashion-Liebling des Tages! (HA)